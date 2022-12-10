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    Более 400 нарушений трудового законодательства выявили в СКО

    10 Декабря 2022, 17:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области государственные инспекторы труда за 11 месяцев проверили 338 предприятий, выявили 432 нарушения законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления госинспекции труда, больше всего нарушений связаны с трудовыми отношениями – 275. Еще 157 – с безопасностью и охраной труда.

    К административной ответственности в виде штрафа инспекторы привлекли 122 должностных и юридических лица на общую сумму 19,8 млн тенге. Процесс погашения задолженности мониторят еженедельно.

    «За 11 месяцев на производстве произошли 32 несчастных случая, в которых пострадали 38 человек. Несчастные случаи расследованы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан», - добавили в управлении.

    За этот же период в инспекцию поступило 1 221 письменное заявление и обращение работников об ущемлении трудовых прав.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Безопасность
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