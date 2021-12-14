Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 400 наград завоевали казахстанские школьники на международных олимпиадах за годы Независимости

    14 Декабря 2021, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Образованию в Казахстане всегда уделялось повышенное внимание. Результатом этого стал ряд достижений в сфере образования за годы Независимости РК о которых расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, за годы независимости общая сеть школ сократилась на 19%, с 8 841 в 1991 году до 7 440 в 2020 году. Сеть школ сокращалась в основном за счет закрытия малокомплектных школ. Контингент школьников уменьшился на 7,9% с 3 226,4 тысяч человек в 1991 году до 3 481 тысяч человек в 2020 году. Это обусловлено внешней и внутренней миграцией, демографическом спадом в начале 90-х годов. При этом контингент учащихся за последние 5 лет вырос на 682 тысячи человек (24%).

    Сопоставительные международные исследования PISA, TIMSS, PIRLS позволили получить независимую международную оценку образовательных достижений казахстанских учащихся. В 2008 году начался проект по созданию интеллектуальных школ. Сегодня сеть из 21 НИШ успешно реализует передовые образовательные программы в каждом регионе страны. Эти наработки полномасштабно внедряются в обычных школах.

    100% учащихся школ обучаются по обновленному содержанию. Реализуются системные меры, способствующие выявлению и обучению одаренных детей. Из года в год увеличивается количество наград, завоеванных нашими учащимися на интеллектуальных мероприятиях международного уровня (в 2002 году – 32, в 2020 году – 658 единиц). В системе образования и науки Республики Казахстан произошли масштабные изменения, направленные на повышение качества образования, общественного статуса учителей и престижа педагогической деятельности. Численность педагогических кадров страны составляет 347 тысяч человек, что значительно выше показателя 1991 года (+76 882 человек). Началась практическая реализация Закона РК «О статусе педагога», принятого 27 декабря 2019 года. Нормативный правовой акт закрепил статус педагога, их права, социальные гарантии, обязанности и ответственность учителей.

    В течение всей истории участия сборных Казахстана в международных олимпиадах наши команды несомненно боролись за самые высокие награды. За 30 лет участия школьники Казахстана завоевали 466 наград на таких престижных олимпиадах как Международная олимпиада по химии (IChO), по математике (IMO), по физике (IPhO), по биологии (IBO), по информатике (IOI), по лингвистике (IOL). Из них 38 золотых медалей, 136 серебряных, 228 бронзовых медалей.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Вузы Общество МОН 30 лет Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Соревнования по кокпару впервые провели в Амангельдинском районе Костанайской области
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области