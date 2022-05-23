Более 400 молодых специалистов на селе получили подъемные в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «С дипломом в село» 444 специалистам, прибывшим в Мангистаускую область в 2021 году, выделили 129,5 млн тенге в качестве единовременного подъемного пособия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя управления экономики и бюджетного планирования Куаныша Балжанова, для работы и проживания на селе молодежи выдается подъемное пособие в размере 100 МРП и кредит на приобретение или строительство жилья в размере не более 1500 МРП. То есть, специалист для этой цели может получить 4 594 500 тенге. В этом году единовременное подъемное пособие выдадут 352 специалистам, а кредиты на жилье получат 209 молодых людей, пожелавших работать на селе.

Проекту «С дипломом – в село» в этом году исполняется 13 лет. За это время по области оказана помощь 2 тыс. специалистов. На селе по-прежнему самыми востребованными специалистами остаются учителя и врачи.