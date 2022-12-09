Более 400 млрд тенге составит бюджет Карагандинской области на 2023 год

9 Декабря 2022, 19:02

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Бюджет региона на 2023–2025 годы утвердили депутаты Карагандинского областного маслихата на очередной XXI сессии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области больше половины бюджета на предстоящие три года будет направлено на социальную сферу. Продолжится поэтапный ремонт объектов социальной сферы и обновление их материально-технической базы. А также обеспечение пациентов бесплатными лекарственными средствами и реализация государственного спортивного и творческого заказов.

«Поступления в областной бюджет запланированы в сумме 430,4 млрд тенге. Расходы на поддержку обеспечения качественного и устойчивого развития реального сектора экономики, а также на реализацию бюджетных инвестиционных проектов составят 21,8 % от общего объема расходов. В частности, это развитие и повышение агропромышленного комплекса, поддержка предпринимательства, малого и среднего бизнеса, развитие жилищно-коммунального хозяйства, модернизация региональной транспортной инфраструктуры и создание условий для технологической модернизации цифровизации», – отметила в ходе доклада руководитель управления финансов Людмила Башарина.

Также в области продолжатся строительство объектов образования, финансирование проектов тепло-, газо- и водоснабжения и транспортной инфраструктуры.

На сессии депутаты также утвердили объемы трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов и реализацию плана мероприятий по охране окружающей среды за этот год.