Более 400 млрд тенге неэффективно использовали госорганы в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев озвучил данные касательно неэффективного использования бюджетных средств госорганами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сумма неэффективного использования бюджетных средств в 2022 году составила 421 млрд тенге или 2,3% от общего объема расходов. Это без учета аудиторских мероприятий Высшей аудиторской палаты и ревизионных комиссий», - сказал Ерулан Жамаубаев в ходе презентации отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год в Мажилисе.

По его словам, для повышения ответственности администраторов за эффективное и полное освоение бюджетных средств приняты меры.

«По итогам 2022 года 113 сотрудников центральных и местных исполнительных органов привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе занимающие руководящие должности 82», - добавил зампремьера.



