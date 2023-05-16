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    Более 400 млрд тенге неэффективно использовали госорганы в РК

    16 Мая 2023, 18:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев озвучил данные касательно неэффективного использования бюджетных средств госорганами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сумма неэффективного использования бюджетных средств в 2022 году составила 421 млрд тенге или 2,3% от общего объема расходов. Это без учета аудиторских мероприятий Высшей аудиторской палаты и ревизионных комиссий», - сказал Ерулан Жамаубаев в ходе презентации отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год в Мажилисе.

    По его словам, для повышения ответственности администраторов за эффективное и полное освоение бюджетных средств приняты меры.

    «По итогам 2022 года 113 сотрудников центральных и местных исполнительных органов привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе занимающие руководящие должности 82», - добавил зампремьера.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Минфин РК
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