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Более 400 млрд тенге могут использовать казахстанцы на улучшение жилищных условий

Автор:  
Данияр Дауталиев
16 Февраля 2021, 16:49
Более 400 млрд тенге могут использовать казахстанцы на улучшение жилищных условий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Более 423 миллиардов тенге могут использовать казахстанцы на улучшение жилищных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 15 февраля 2021 года, от уполномоченных операторов в Единый накопительный пенсионный фонд поступило 127 357 заявлений вкладчиков на осуществление досрочных выплат для целевого использования.

78 074 заявлений уже исполнено и вкладчики получили на свои спецсчета, открытые у уполномоченных операторов, порядка 423,7 млрд тенге в виде единовременных пенсионных выплаты (ЕПВ). Средняя сумма выплат составила порядка 5,4 млн тенге.

Еще 8 636 заявлений на сумму более 45,3 млрд тенге находятся в обработке для осуществления выплат. Более 40,6 тысяч заявок были отклонены в связи с несоответствием требованиям законодательства.

По-прежнему наибольшее количество обращений по всей республике (19,8%%) принято в Алматы. От жителей Нур-Султана принято порядка 16,2%. Третьим активным регионом является Мангистауская область, где принято 15,4% заявлений от общего количества по республике.

В целом в разрезе регионов Казахстана получение средств из ЕНПФ на улучшение жилищных условий выглядит следующим образом.


Жилье   Экономика   ЕНПФ  
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