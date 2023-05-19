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    Более 400 млн тенге налогов на транспорт задолжали костанайские автолюбители

    19 Мая 2023, 10:12

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Должников по налогу на транспорт могут арестовать до 3 суток, а их в Костанайской области оказались свыше 27 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент госдоходов по Костанайской области.

    «Более 27 тысяч должников, проживающих в Костанайской области, имеют задолженность по налогу на транспорт и имущество на общую сумму 426 млн тенге, в том числе налог на транспорт 409 млн тенге», - сообщает ведомство.

    В департаменте также отметили, что уже с 26 мая неисполненные налоговые приказы будут переданы частным судебным исполнителям для принудительного взыскания задолженности.

    «При этом, судебные исполнители имеют право ограничить регистрационные действия в уполномоченных органах, выезд должника за пределы страны, арест должника, водворение транспортного средства на штрафстоянку, приостановление действия водительских прав, арест банковских счетов и иного имущества.Вместе с тем, частными судебными исполнителями кроме суммы долга дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности»,- пояснили в департаменте госдоходов.

    Водителям рекомендуют проверить сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности при помощи мобильного приложения е-Salyq Azamat.

    Между тем, с начала года по судебным приказам органов государственных доходов частных судебных исполнителей произведен арест пяти должников в городах Лисаковск, Рудный, Сарыкольского, Федоровского и Житикаринского районов с мерой пресечения от 1 до 3-х суток за неуплату задолженности прошлых лет.

    Кроме того, принята мера приостановление действия водительских прав к должнику Рудного, произведено водворение авто на штрафстоянку.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Налоги
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