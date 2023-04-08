Более 400 мигрантов спасены в море близ Мальты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 400 мигрантов, спасенных в море недалеко от берегов Мальты, провели в море четыре дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Большая часть из 440 спасенных в море недалеко от Мальты нелегальных мигрантов сошла на берег в итальянском порту Бриндизи. Они были доставлены туда французским судном неправительственной организации «Врачи без границ», которое провело спасательную операцию в международных водах во вторник.

В группе из 339 человек, которым разрешили сойти на итальянскую землю - 30 детей и 8 женщин. Мигранты из нескольких стран, включая Сирию, Пакистан и Бангладеш, отправились из Ливии и провели в море четыре дня.



