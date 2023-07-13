Более 400 квартир выделят детям-сиротам в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 440 квартир детям-сиротам будет выделено в период 2023-2024 годов в Алматы. Об этом в ходе встречи с жителями Бостандыкского района сообщил аким города Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница района заявила, что по статистике, за пять лет в городе было выдано 246 квартир детям-сиротам.

«Можно ли решить как-то эту проблему?» - спросила она.

«Да, проблемы с жильем у нас есть. Были определенные задержки с вводом жилья. В этом году ожидается перераспределение бюджета. Я попросил маслихат, они меня поддержали и выделили дополнительные средства на строительство жилья. По первому этапу в этом году будет выделено 40 квартир детям-сиротам. После чего я планирую купить 2000 квартир, из них 20% будут выданы детям-сиротам в течение 2023-2024 годов - это 400 квартир», - сказал аким.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в очереди на получение жилья состоят 62 501 ребенок-сирота и оставшихся без попечения родителей.