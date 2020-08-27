Более 400 карагандинцев наградили юбилейной медалью к 25-летию Конституции РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде в Доме дружбы состоялась встреча, посвящённая 25-летию Конституции Республики Казахстан. В режиме онлайн, через платформу ZOOM, в конференции приняли участие общественные деятели, известные учёные, врачи, рабочие и представители других сфер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек вручил ряду деятелей награды от имени Главы государства. Указом Президента РК юбилейной медали «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» удостоены 448 карагандинцев.

- Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил: «Конституция Казахстана, вобрав в себя лучший мировой опыт и практику, а также исторические и национальные традиции, служит прочным фундаментом единства народа и независимости нашего государства». Сегодня мы можем говорить о том, что Основной Закон страны прошёл убедительную проверку временем и доказал своё основополагающее значение в общенародном развитии, - отметил Женис Касымбек. - Большую роль в разработке действующей Конституции, формировании модели казахстанской государственности, создании конституционных реформ независимого Казахстана сыграл Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. С его именем мы связываем многие достижения страны и на международном уровне. Мы всегда будем помнить об этом.

О правах и социальных гарантиях, которые дала казахстанцам Конституция, говорили спикеры. Участники встречи подчеркнули важность исторического момента, когда казахстанцы одновременно отмечают 25-летие Основного Закона страны и уникального института - Ассамблеи народа Казахстана.

- Мы все глубоко осознаём, какую роль в нашей жизни играет Конституция. Ведь неспроста она начинается словами: «Мы - народ Казахстана». Всех нас, казахстанцев, представителей разных этносов, объединяет глубокое, трепетное чувство любви к нашей Отчизне, - сказал Виталий Хмелевский, председатель областного польского этнокультурного объединения «Полония». - 25 лет в историческом глобальном масштабе - одно мгновение. Но для всех нас, кто строит великое государство, - это значимая дата. Это символ и олицетворение развития страны.

По словам ветерана труда Григория Презента, мир, согласие и единство являются бесценным достоянием казахстанского общества и движущей силой государственного развития. КПД Ассамблеи народа Казахстана невозможно измерить и пощупать физически, но уникальный общественный институт несёт мощную силу, огромный заряд энергии и позитива, отметил почётный гражданин Карагандинской области, член АНК.

Собравшиеся высказали слова благодарности врачам и всем медицинским работникам, находившимся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Рискуя собой, они спасали жизни людей и обеспечивали реализацию конституционного права граждан на охрану здоровья.