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    Более 400 экибастузских школьников отдохнут в Акмолинской области

    5 Января 2023, 02:44

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области встретили более 400 экибастузских школьников и их руководителей. Гости были доставлены в спортивно-оздоровительные лагеря «Звездный», «Сункар» и «Парус». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С инициативой направить на отдых в оздоровительные учреждения детей из семей, пострадавших от чрезвычайной ситуации в городе Экибастузе, выступила партия «Amanat». В целом по республике будут созданы условия для посещения санаториев и спортивно-оздоровительных комплексов 1000 школьникам», - проинформировала пресс-секретарь областного филиала партии Динара Дуйсен.

    Для прибывших в регион школьников продумана программа и предусмотрены мероприятия: лыжные, конькобежные и лесные поездки.

    Как добавили организаторы, в целом экибастузским детям предоставляется отдых в оздоровительных лагерях поселков Бурабай и Зеренда Акмолинской области, а также в Алматинской, Абайской областях и городе Туркестане.

    Фото: филиал партии «Amanat».
    Акмолинская область Павлодарская область Экибастуз
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