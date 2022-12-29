Более 400 единиц пиротехники изъяли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полицейские Павлодара совместно с сотрудниками ДЧС изъяли более 400 единиц незаконной пиротехнической продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации городского управления по ЧС, в областном центре продолжаются профилактические рейды по выявлению фактов незаконной торговли пиротехникой. Один из таких выявили в районе торгового дома «Манакбай».

«В соответствии со статьей 196 КОАП РК в отношении павлодарца был составлен протокол. Правонарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 месячных расчетных показателей. Также у него изъято 11 единиц пиротехники», - сообщили в УЧС Павлодара.С начала рейдовых мероприятий выявлено пять фактов незаконной реализации пиротехнической продукции, изъято более 400 единиц пиротехнической продукции.

Кроме того, горожанам разъясняют правила безопасности при использовании пиротехнических изделий, раздают специальные памятки.

Фото: @ uchs_pavlodar

