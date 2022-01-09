Более 400 единиц автотранспорта уничтожено в ходе беспорядков в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целом по стране в ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 единиц автотранспорта. Об этом сообщил и.о. министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«6 и 7 января в городах Тараз и Талдыкорган были предприняты неоднократные попытки вооруженного нападения и захвата следственных изоляторов, где содержатся особо опасные преступники. Однако, все атаки полицейскими были отражены. Одновременно с целью завладения оружием были осуществлены многочисленные нападения с применением огнестрельного оружия и бутылок с зажигательной смесью на территориальные департаменты полиции Алматинской, Жамбылской, Кызылординской областей и города Шымкента. А в Алматы - на департамент полиции и три его районных подразделения», - отметил и.о. министра внутренних дел РК.

Также, по его словам, были предприняты попытки нападения на войсковые части и блокпосты Министерства обороны с целью завладения оружием и боевой техникой.

В целом по стране в ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 единиц автотранспорта.