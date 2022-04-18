Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Более 400 ДТП с участием детей произошло в Казахстане с начала года

    18 Апреля 2022, 13:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем году зарегистрировано более 400 фактов ДТП с участием детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В преддверии летнего периода большое значение придается профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Зачастую несоблюдение детьми мер дорожной безопасности происходит по причине того, что дети берут пример со своих родителей, переходя проезжую часть в неустановленных местах. В текущем году зарегистрировано более 400 фактов ДТП с участием детей. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, полицией совместно с акиматами проведена работа по улучшению улично-дорожной сети и установке технических средств организации дорожного движения в местах расположения учебных заведений», - отметил на брифинге заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Жасулан Жуманалин.

    Он также проинформировал о ежегодно проводимых оперативно-профилактических мероприятиях «Внимание – дети!», «Безопасная дорога», «Дорога в школу», направленные на обеспечение дорожной безопасности.

    «Этот год Главой государства объявлен Годом детей, Правительством утвержден соответствующий план мероприятий по его исполнению. Принимая во внимание важность качественного исполнения данных поручений, Министерством внутренних дел дополнительно разработан свой ведомственный план по проведению Года детей. В рамках его исполнения заинтересованными службами МВД и территориальными департаментами полиции предусмотрено проведение целого ряда имиджевых, военно-патриотических, благотворительных и профилактических мероприятий на протяжении всего года. В начале апреля план направлен во все территориальные департаменты полиции и службы МВД для исполнения. Буквально на прошлой неделе в период с 11 по 15 апреля органами внутренних дел на всей территории страны проведена имиджевая акция «Я и мой полицейский». В рамках акции проведена работа по повышению правовой грамотности несовершеннолетних, повышению доверия граждан к органам внутренних дел, а также ознакомлению несовершеннолетних с работой полиции и самое главное - обучение их мерам безопасности в различных ситуациях», - сказал Жасулан Жуманалин.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Борьба с преступностью ДТП Происшествия Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи