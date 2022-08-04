Более 400 детей заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что коронавирус протекает тяжело среди детей. На сегодня более 400 детей в стране получают лечение от ковида, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года более 6 тыс. детей заболели, на сегодня 423 ребенка проходят лечение», - сообщила Ажар Гиният на пресс-конференции в СЦК.

По словам министра, из-за особенностей организма у детей не только коронавирусная инфекция, но и другие вирусные заболевания протекают тяжело. В частности, инфекция быстро распространяется и наблюдаются тяжелые осложнения в виде сепсиса.

Также глава Минздрава ответила на вопрос, будут ли вводить ограничения в дошкольных организациях и образовательных учреждениях.

«Ограничительные меры в будущем будут зависеть от уровня распространения заболеваемости КВИ среди детей, от тяжести течения, от последствий для здоровья детей. В начале учебного года эпидситуация будет зависеть от того, какие меры будут приниматься. Главная наша задача - защита здоровья детей», - сказала глава ведомства.

По словам Ажар Гиният, если в сентябре будет наблюдаться такой рост заболеваемости COVID-19, планируется запретить проведение детских массовых мероприятий.

«Как начнется учебный год, в зависимости от эпидемиологической ситуации и нахождения регионов в зонах, меры будут приниматься», - сказала Ажар Гиният.

Ранее глава Минздрава РК сообщила, что в Нур-Султане выросла заболеваемость коронавирусом среди государственных служащих.



