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    Более 400 человек претендуют на поступление в Национальный университет обороны и военные вузы РФ

    4 Августа 2021, 21:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном университете обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы проводятся вступительные экзамены для поступающих в магистратуру и докторантуру, а также в военные учебные заведения Российской Федерации по программе послевузовского образования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Общее количество кандидатов составляет свыше 400 человек. Согласно плану набора в Национальный университет обороны будут отобраны 166 магистрантов.

    Поступающие в магистратуру сдают экзамен по профилю и физической подготовке, для поступающих в докторантуру – экзамен по профилю и иностранному языку.

    «С учетом набранного рейтингового балла кандидаты будут рассматриваться приемной комиссией для зачисления в Национальный университет обороны и военные учебные заведения Российской Федерации», – сказал председатель экзаменационной комиссии полковник Мурат Абдималиков.

    С прошлого года экзамены в магистратуру принимают комиссии из числа представителей видов Вооруженных Сил и родов войск в соответствии со своей потребностью.

    «Думаю, поступить в Национальный университет обороны – это мечта практически каждого военнослужащего. Ведь полученные здесь знания позволяют поэтапно продвигаться вверх по служебной лестнице. Каждый офицер – здоровый карьерист, и я – не исключение», – поделился кандидат на поступление майор Максат Катчибаев.

    Необходимо отметить, что подготовка военных кадров в Национальном университете обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы осуществляется на 10 факультетах и 27 кафедрах по 9 специальностям магистратуры и 3 специальностям докторантуры.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Образование Вузы Армия Россия
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