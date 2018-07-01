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Более 400 человек доставили в полицию после рейда на авторынок «Жибек жолы» в Алматы

26 Июля 2018 14:09 331
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Более 400 человек доставили в полицию после рейда на авторынок «Жибек жолы» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек рассказала об итогах полицейской проверки на авторынке «Жибек жолы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вчера на рынке «Жибек жолы» проверили 1492 торговые точки и еще 68 СТО, которые были на территории рынка. Проверили 82 машины на предмет криминального происхождения. В органы полиции были доставлены 416 человек, не имевших документов, подтверждающих личность», - рассказала Салтанат Азирбек.

По ее словам, 20 из доставленных в полицию человек оказались гражданами Узбекистана, нелегально находившимися в Казахстане. Кроме того, в ходе проверочных мероприятий было задержано четыре уголовных преступника, находившихся в розыске.

«Также на территории рынка выявили 136 административных правонарушений. В приемник распределитель ДВД водворили 100 человек, не имевших документов, подтверждающих личность», - продолжила официальный представитель ДВД Алматы.

Вместе с тем, в ходе оперативных мероприятий на рынке Car city сотрудниками криминальной полиции был задержан молодой человек, 1990 года рождения, житель Алакольского района Алматинской области, ранее к ответственности не привлекавшийся.

«Он продавец, реализатор. Подозревается в скупке краденных зеркал. Мужчина признался в совершении этих преступлений, и у него было изъято 15 единиц зеркал от разных автомашин. Будем проверять принадлежность. Помимо этого, проверяют цепочку, схему по поставке этих зеркал», - уточнили в полиции.

Как отметили в полиции, оперативные мероприятия продолжаются.

Напомним, вчера в Алматы стартовало оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Правопорядок» направленное, в первую очередь, на оздоровление криминогенной ситуации в городе. В мероприятии задействовано 2 тысячи правоохранителей.

ОПМ продлится до 29 июля.

 

 

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Ключевые слова: Транспорт, Безопасность, Алматы, МВД РК,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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