Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Более 400 частных домов построят за пять лет в Петропавловске - кандидаты от Nur Otan

    26 Декабря 2020, 16:47

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Экспромт встречу в ТРЦ «Сity mall» провели кандидаты в депутаты Северо-Казахстанского и Петропавловского маслихатов от партии «Nur Otan» . Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    В беседе с населением и сотрудниками центра они говорили о предстоящих изменениях и призвали горожан отдать свои голоса на выборах за ныне правящую партию.

    Кандидаты подчеркнули, что «Nur Otan» считает необходимым применение комплекса мер по укреплению института семьи, обеспечению их материальной стабильности, созданию возможностей для получения жилья. Сегодня в Петропавловске проживает более 54 тысяч семей, в том числе свыше одной тысячи многодетных.

    «Мы продолжим работу по улучшению жилищных условий наших горожан. Для этого планируется строительство семи тысяч квартир по программе «Нұрлы жер». Из них 1042 квартиры – для социально-уязвимых категорий», - рассказал кандидат в депутаты городского маслихата Кенес Мукушев.

    «Nur Otan не дает пустых обещаний, - сказал кандидат в депутаты областного маслихата Данияр Уалиев. - За прошедшие пять лет партия реализовала большинство своих предвыборных обещаний. Главная цель партии – сделать регион комфортнее и привлекательнее для проживания. И мы, как представители партии, четко знаем, как этого достичь».

    Кандидаты призвали каждого принять участие в предстоящих выборах, заверяли граждан, что новая программа партии «Nur Otan» – это амбициозные и в то же время просчитанные цели и ориентиры, подкреплённые финансовыми и человеческими ресурсами.


    Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Северо-Казахстанская область Нур Отан Выборы-2021
    Новости по теме
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    5 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном