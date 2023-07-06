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    Более 400 авиарейсов отменили из-за шторма в Нидерландах

    6 Июля 2023, 08:24

    АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Из-за непогоды в международном аэропорту Схипхол (Амстердам) отменены более 400 рейсов. В Нидерландах нарушено автомобильное, автобусное и железнодорожное сообщение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    В Нидерландах бушует шторм «Поли». В городе Харлеме погибла женщина: сильный ветер повалил дерево на автомобиль, в котором она находилась. Пассажирка скончалась на месте от полученных травм, несмотря на усилия прибывших медиков.

    В ряде провинций королевства объявлен наивысший, «красный» уровень погодной опасности. В среду порывы ветра, сопровождаемые дождем, достигали 130 километров в час. Людям рекомендуют не выходить из дома без необходимости и отложить поездки.

    Непогода нарушила транспортное сообщение: многочисленные автомагистрали, особенно на севере страны, закрыты для движения.

    Из-за упавших на пути деревьев в провинциях Северная Голландия и Флеволанд приостановлено движение поездов.

    На море два судна попали в шторм. Одно из них затонуло, экипаж спасен.

    В международном аэропорту Схипхол отменены более четырехсот рейсов, в том числе в Париж, и Брюссель. «Из-за сильных порывов ветра, дождя и плохой видимости, вызванных штормом «Поли», с 09:00 до 16:00 в среду, 5 июля, возможно очень ограниченное воздушное движение. Следите за последними обновлениями», - информировало руководство аэропорта в Twitter.

    Перебои наблюдаются и с автобусным сообщением.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Мировые новости Нидерланды
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