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    Более 40 тысяч ветеранов получили помощь от фонда Birgemiz

    28 Апреля 2020, 16:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун 75-летия Великой Победы выплаты по 50 тысяч тенге из фонда «Birgemiz» также получили 40 тысяч участников, инвалидов ВОВ и тружеников тыла. Об этом сообщил первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

    «Вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление, обозначив ключевые направления текущей социальной и экономической повестки, посткризисного развития государства. Учитывая абсолютный приоритет жизни и здоровья наших граждан, режим чрезвычайного положения продлен до 11 мая. Президент подчеркнул, что в этих непростых условиях поддержка будет оказана всем нуждающимся. Так, уже сегодня более 4 млн. человек получили прямую финансовую помощь, свыше 570 тысяч – продуктовые наборы. В целом, продуктовыми корзинами будет обеспечено 1,1 млн. человек, а 1,6 млн. граждан получат отсрочку по коммунальным платежам», - отметил на своей странице в Facebook Бауыржан Байбек.

    По его словам, Глава государства высоко оценил работу нуротановцев, активистов и волонтеров.

    «Жасотановцы доставили 90 тысячам нуждающихся семей продуктовые наборы, антисептические средства. Еще 100 тысяч семей обеспечены бесплатными масками в столице, городах Алматы и Шымкент. Одновременно учрежденный по инициативе Елбасы фонд «Birgemiz» выплатил 330 тысячам нуждающихся семей единовременную помощь в 50 тысяч тенге. Сегодня-завтра будет охвачено еще свыше 30 тысяч семей. В канун 75-летия Великой Победы выплаты по 50 тысяч тенге из фонда «Birgemiz» также получили 40 тысяч участников, инвалидов ВОВ и тружеников тыла. Продуктовые корзины и средства индивидуальной защиты доставлены более 800 ветеранам и 8 тысячам тружеников тыла. Работа по поддержке ветеранов будет продолжена», - проинформировал Б.Байбек.

    Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» напомнил, что 24 апреля Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев на заседании Совета безопасности сказал о важности принятия в посткоронавирусный период решительных мер по оздоровлению экономики, акцентированной поддержке бизнеса, прежде всего, МСБ.

    «До 11 мая планируется подготовить комплексный план по восстановлению экономического роста. Правительство приступило к формированию Реестра компаний для государственной поддержки, куда, по поручению Президента, должны войти действительно важные и системообразующие предприятия. Партия «Nur Otan» уже подключилась к этой работе. Считаем, что, в первую очередь, необходимо поддержать предприятия обрабатывающих отраслей с высокой долей казахстанского содержания и большим количеством работников. При этом для предприятий должны быть установлены конкретные целевые индикаторы в рамках «экономики простых вещей», снижения импортозависимости. Также в своём заявлении Президент отметил важность мониторинга наличия и качества продовольственных товаров, обеспечения продовольственной безопасности страны. В этой связи партия «Nur Otan» усилит работу своих региональных и районных филиалов. В целом, объем направленных на поддержку граждан и бизнеса, средств составил почти 6 триллионов тенге. Эффективность и прозрачность их расходования будет на общественном контроле «Nur Otan»-а. Нашей стране предстоит серьёзная работа по восстановлению экономики, возвращению граждан к нормальной жизни. Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности. Партия «Nur Otan», как ведущая политическая сила страны, направит на это все имеющиеся ресурсы», - резюмировал Бауыржан Байбек.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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