Более 40 тысяч казахстанцев лечатся от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 8 ноября в стране лечение от КВИ продолжают получать 40 856 человек (35 528 КВИ+ и 5 328 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находится 7 563 пациента, на амбулаторном уровне – 33 293 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 556 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 144 пациентов, на аппарате ИВЛ – 104 пациента.







