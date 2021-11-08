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Более 40 тысяч казахстанцев лечатся от COVID-19
8 Ноября 2021 08:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 8 ноября в стране лечение от КВИ продолжают получать 40 856 человек (35 528 КВИ+ и 5 328 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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Из них в стационарах находится 7 563 пациента, на амбулаторном уровне – 33 293 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 556 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 144 пациентов, на аппарате ИВЛ – 104 пациента.
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