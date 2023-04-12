Более 40 тысяч фермеров рискуют не получить положенные им выплаты – мажилисмен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров подверг критике новую единую государственную информационную системы (ЕГИСС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы неоднократно слышали доводы МСХ РК о том, что система работает, что вопросы снимаются. Но я приведу несколько цифр, которые говорят об обратном. Во-первых, по данным МСХ РК на текущий момент в ЕГИСС одобрено 1,5 тысячи заявок на 6,1 млрд тенге. За аналогичный период 2022 года было одобрено заявок на 57,5 млрд тенге. Таким образом, в 2023 году выплачено чуть более 10% от прошлогоднего объема», - сказал Айдарбек Ходжаназаров на заседании Комитета по аграрным вопросам.

По его словам, это означает, что 90% фермеров не получили положенные выплаты вследствие проблем с работой системы gosagro.kz (ЕГИСС), и что 51,4 млрд тенге не пополнили экономику страны.

«Во-вторых, это только начало года, и если работа продолжится в таком же темпе, то по итогам 12 месяцев gosagro.kz сможет выплатить только 31 млрд из 287 млрд тенге (объем 2022 года). Для вас это могут быть просто цифры, но за ними стоят люди, бизнесы, рабочие места. Сколько их? Более 40 тысяч сельхозтоваропроизводителей прогнозируемо не смогут получить положенные выплаты в общем объеме 256 млрд тенге. Более 40 тысяч фермеров пострадают от безответственного решения Минсельхоза запустить полностью сырую информсистему в рынок», - заявил депутат.

«В-третьих, из предоставленной Министерством статистики: система gosagro.kz отклонила 1,8 тысячи заявок на сумму 60 млрд тенге, или 37% от объема финансирования. Накопленная практика показывает, что объем отклоненных заявок не должен превышать 1%. Это тоже вопрос к качеству ЕГИСС», - добавил Айдарбек Ходжаназаров.

Напомним, министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев ответил на критику работы новой единой государственной информационной системы.



