Более 40 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки впервые с 14 марта выявили в России

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 тыс. 010 против 37 тыс. 609 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Более 40 тыс. заразившихся за сутки в стране выявили впервые с 14 марта. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 19 млн 077 тыс. 764 случая ковида.

Число летальных исходов возросло на 69 (это максимум с 11 июня), до 383 тыс. 496, количество случаев выздоровления – на 24 тыс. 222, до 18 млн 262 тыс. 350.

За сутки в России госпитализировали 3 тыс. 450 заболевших ковидом против 3 тыс. 349 днем ранее (рост на 3 %). Число госпитализаций увеличилось в 42 регионах и уменьшилось в 39, еще в четырех регионах ситуация не изменилась.



