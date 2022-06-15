Более 40 тыс. беременных женщин полностью привились вакциной Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Вакциной «Pfizer» провакцинировано: первым компонентом – 1 млн 208 тыс. 882 человека, вторым компонентом – 1 млн 94 тыс. 76 человек.

Из них первой дозой: подростки – 863 177, беременные женщины – 40 874, кормящие женщины – 144 280.

Второй дозой: подростки – 822 071, беременные женщины – 36 850, кормящие женщины – 133 657.

Как ранее сообщалось, лечение от коронавируса получают 160 казахстанцев и б олее 4 млн 720 тыс. человек ревакцинированы против КВИ в Казахстане.





