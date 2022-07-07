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    Более 40 тыс. автомобилей произведено в Казахстане в 2022 году

    7 Июля 2022, 15:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О росте показателей автомобилестроения сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние годы отрасль автомобилестроения в Казахстане развивается быстрыми темпами и является одним из приоритетных секторов как машиностроения, так всей обрабатывающей промышленности. По данным Бюро национальной статистики, внутреннее производство автотранспортных средств с 2016 года выросло в 6 раз: в 2016 году – 11 тыс. ед., в 2021 году – 93,5 тыс. ед., 5 мес. 2022 года – 40,6 тыс. ед», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в 2021 году, несмотря на общемировой дефицит, продажи новых автомобилей в стране составили 117 590 единиц (рост на 25,9% к 2020 году), из которых 75% автомобилей являются автомобилями отечественного производства.

    «За 5 месяцев 2022 года продано 39,9 тыс. новых автомобилей, что больше на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Активно развивается малое и среднее предпринимательство в сфере реализации импортных автомобилей через дилерские сети», - добавил Премьер-Министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Промышленность Экономика Транспорт Алихан Смаилов Автопромышленность
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