Более 40% составляет уровень износа медучреждений в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила о состоянии медицинской инфраструктуры в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в республике медицинскую помощь населению оказывают более 6 тысяч государственных объектов здравоохранения, в том числе 492 больницы и 5 695 объектов первичной медико-санитарной помощи. Уровень износа зданий медицинских организаций составляет 44,7%. При этом большинство действующих стационаров не соответствуют требованиям международных стандартов», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

Министр отметила, что по поручению Главы государства ведется работа по модернизации сельского здравоохранения.

«В рамках утвержденного Национального проекта предусматривается строительство 655 объектов ПМСП, также модернизация 32 многопрофильных центральных районных больниц путем оснащения, проведения капитальных ремонтов, реконструкции. Это в свою очередь позволит обеспечить доступность медицинской помощи для сельского населения», - сообщила А. Гиният.

Кроме того, по ее словам, планируется строительство современных стационаров в регионах:

2 научно-инновационных многопрофильных клиник в городах Астана и Алматы;

8 многопрофильных больниц в рамках ГЧП;

12 перинатальных центров;

сеть онкологических центров.

В регионах продолжается строительство:

3 районных поликлиник в Костанайской, Алматинской областях;

2 многопрофильных больниц в Кызылординской, Павлодарской областях (реконструкция);

центральной районной больницы в Мангистауской области;

центра крови в городе Кызылорде.



