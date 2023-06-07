Более 40 социальных объектов планируют построить в Кызылординской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Кызылординской области в рамках реализации государственных программ будут построены десятки социальных объектов. Об этом сообщил глава региона Нурлыбек Налибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в 2023-2024 годах в области будет построено 27 медицинских объектов. В городе Кызылорде начато строительство многопрофильной больницы на 300 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену и онкологическим отделением. Общая стоимость проекта – 36,4 млрд тенге», - сказал Нурлыбек Налибаев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Кроме того, по словам акима, в областном центре будет построен перинатальный центр на 200 коек. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в ближайшие 3 года в области планируется построить 21 школу на 15 100 мест стоимостью 100 млрд тенге. В этом году начнется строительство 10 школ. Также планируется строительство дополнительных пристроек к 4 школам на 1 775 мест по области. Строительные работы будут завершены в 2023-2024 годах.

«В декабре прошлого года в ходе рабочего визита Премьер-Министра РК Алихана Смаилова в Кызылординскую область были подняты актуальные вопросы региона. По итогам встреч было принято решение о строительстве физико-математической школы-интерната для одаренных детей в Кызылорде. Возведение учебного заведения, финансируемого за счет средств Фонда поддержки образования, уже началось. Общая стоимость проекта – 7,9 млрд тенге», - добавил Нурлыбек Налибаев.

Ранее сообщалось, что на улучшение дорог в Кызылординской области выделили более 38 млрд тенге.