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    Более 40 социальных объектов планируют построить в Кызылординской области

    7 Июня 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Кызылординской области в рамках реализации государственных программ будут построены десятки социальных объектов. Об этом сообщил глава региона Нурлыбек Налибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в 2023-2024 годах в области будет построено 27 медицинских объектов. В городе Кызылорде начато строительство многопрофильной больницы на 300 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену и онкологическим отделением. Общая стоимость проекта – 36,4 млрд тенге», - сказал Нурлыбек Налибаев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Кроме того, по словам акима, в областном центре будет построен перинатальный центр на 200 коек. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в ближайшие 3 года в области планируется построить 21 школу на 15 100 мест стоимостью 100 млрд тенге. В этом году начнется строительство 10 школ. Также планируется строительство дополнительных пристроек к 4 школам на 1 775 мест по области. Строительные работы будут завершены в 2023-2024 годах.

    «В декабре прошлого года в ходе рабочего визита Премьер-Министра РК Алихана Смаилова в Кызылординскую область были подняты актуальные вопросы региона. По итогам встреч было принято решение о строительстве физико-математической школы-интерната для одаренных детей в Кызылорде. Возведение учебного заведения, финансируемого за счет средств Фонда поддержки образования, уже началось. Общая стоимость проекта – 7,9 млрд тенге», - добавил Нурлыбек Налибаев.

    Ранее сообщалось, что на улучшение дорог в Кызылординской области выделили более 38 млрд тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Кызылординская область Строительство
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