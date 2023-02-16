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    Более 40 школ построят в столице в рамках нацпроекта «Комфортная школа»

    16 Февраля 2023, 17:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима столицы Ерлан Бекмурзаев поделился планами по строительству школ в рамках нацпроекта «Комфортная школа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На этот год решение принято, будет начато строительство 24 школ, в следующем году примерно столько же. Более 40 школ, это огромный объем для города», - сказал Ерлан Бекмурзаев на встрече с экспертами и предпринимателями.

    По его словам, по ряду причин количество учеников увеличивается с каждым годом.

    «Все мы знаем о дефиците ученических мест, есть трехсменные школы. Плюс ежегодная миграция – в прошлом году численность жителей увеличилась примерно на 100 тысяч человек. Миграция населения, рождаются дети. К примеру, 11 класс закончили семь-девять тысяч детей, а в первый класс пошли около 25 тысяч. Эту разницу, которая накапливается ежегодно, нам нужно закрывать», - добавил замакима.

    Ранее Е. Бекмурзаев сообщил о превышении рядом торговых точек допустимой надбавки на социально-значимые товары.

    «С начала года наши мониторинговые группы около 500 магазинов обошли, из них 198 магазинов превышали торговую надбавку. Есть Закон о торговле, где четко прописано, что надбавка на социально-значимые товары не может превышать 15 %», - сказал представитель акимата.

    Встреча прошла на площадке Палаты предпринимателей города Астаны.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Образование Акимат Строительство Общество Нацпроекты
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