Более 40 пожарных тушили огонь в частном доме в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В одном из частных домов в микрорайоне Майкудук города Караганды пламя охватило более 1000 кв. м территории. Огнеборцы почти четыре часа тушили пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

19 сентября в 19:48 в диспетчерскую противопожарной службы поступил звонок о возгорании на территории частного дома в районе им. А. Бокейханова. Пожар произошел на улице Литвина, вблизи дома №35.

«Произошло горение деревянной обрешетки кровли, перекрытия, оконных и дверных блоков дома, деревянных конструкций пристроенной хозпостройки, гаража и теплицы, также сухой травы, деревьев, складированных дров и мусора на открытой территории на общей площади 1000 кв.м. Пожар локализован в 22:05. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Сотрудники ДЧС спасли домашний скот хозяина дома. Огнеборцам удалось перегнать в безопасное место 17 свиней и три головы КРС.



При тушении пожара работали 44 человека личного состава и 11 единиц техники ДЧС Карагандинской области. Пожар был ликвидирован в 23-30.





Фото: instagram.com/qaragandy_tjd



