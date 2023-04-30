Более 40 пожарных постов действуют на территории Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Профилактические противопожарные рейды по дачным участкам поручил провести глава Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи обсудили готовность к пожароопасному периоду и безопасному проведению купального сезона.

«Открылся дачный сезон. Дачники уже начали ежегодную очистку своих участков и посевные работы. В весенне-летний период значительно увеличиваются риски возникновения пожаров. Сотрудникам ДЧС необходимо усилить профилактическую работу, провести рейды по дачным массивам», – отметил во время заседания Ермаганбет Булекпаев.

Для оперативного реагирования на природные пожары в департаменте по ЧС создан областной штаб. В рейдовых мероприятиях будут задействованы 58 мобильных групп.

«Стабильное прохождение пожароопасного периода находится на особом контроле. С начала сезона нами выявлено четыре факта нарушения правил пожарной безопасности при сжигании сухой травы и мусора на территории дачных участков в Караганде и Темиртау. Виновные лица привлечены к административной ответственности», – доложил и. о. начальника департамента по ЧС Карагандинской области Нурлан Бекбосынов.

Для оперативного реагирования на степные пожары местными исполнительными органами создано 252 добровольных противопожарных формирования. Для ликвидации природных пожаров на территории области действуют 45 пожарных постов.

«Развитие пожарных постов будет продолжено и в дальнейшем. Планом на текущий год предусмотрено создание еще трех постов на территории Актогайского, Каркаралинского, Шетского районов. Помимо этого, планируется дополнительно создать пожарный пост в поселке Сарышаган Актогайского района», – добавил Нурлан Бекбосынов.

Также в ходе заседания Ермаганбет Булекпаев поручил оборудовать в регионе безопасные и бесплатные пляжи для активного летнего отдыха. Нехватка таких мест толкает жителей купаться в необорудованных местах и подвергать свои жизни опасности.

Всего на сегодняшний день в области есть 76 прибрежных зон для массового отдыха. Еще 240 признаны небезопасными. До начала купального сезона на этих пляжах будут установлены запрещающие и предупреждающие знаки.



