Более 40% объема перевозок КТЖ занимает уголь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам января-июля 2023 года железнодорожным транспортом по стране перевезено 145,9 млн тонн груза. В том числе более 60 млн тонн каменного угля, что составляет 40% от общего объема перевозок по сети КТЖ. Для казахстанцев доставлено 41,7 млн тонн угля, на экспорт – 18,3 млн тонн твердого топлива, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.



КТЖ активно взаимодействует с угледобывающими компаниями, предоставляет сервисы и услуги, направленные на сокращение оборота вагонов и гарантированного обеспечения населения и ТЭЦ твердым топливом.

В ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» реализуется Дорожная карта обеспечения бесперебойных и ритмичных перевозок угля. В документ включены мероприятия по маршрутизации перевозок, подготовке вагонного и локомотивного парков.

В КТЖ активно работают оперативный штаб по координации перевозок твердого топлива и региональные мониторинговые группы. Ведется ежесуточный мониторинг поступления угля на станции, отделения железной дороги, наличия твердого топлива на угольных складах.

Организовано диспетчерское сопровождение порожних и груженых угольных маршрутов, что позволяет максимально эффективно использовать парк вагонов, увеличить пропускные способности инфраструктуры.

В осенне-зимний период в перевозке угля планируется задействовать порядка 22 тысяч полувагонов АО «Қазтеміртранс», что на 2 тысяч вагонов больше, чем в прошлый отопительный сезон.