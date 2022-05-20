Более 40% молодежи с дипломом работает не по специальности – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблему безработицы среди молодежи поднял председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Еще одна из главных проблем молодежи, как заявил Маулен Ашимбаев, это безработица. Официальный уровень безработицы среди молодежи относительно невысок, однако альтернативные исследования независимых организаций демонстрируют иные данные.

«Согласно опросам независимых организаций, в возрастной группе 25–29 лет почти 12% опрошенных ещё не имели постоянной работы. Более 40% казахстанской молодежи с дипломом о высшем образовании работает не по специальности. В связи с этим возникают вопросы по поводу эффективности использования бюджетных средств, направляемых на создание рабочих мест и молодёжную практику», - сказал Маулен Ашимбаев на парламентских слушаниях на тему: «Новый Казахстан: молодежь и модернизация».

Председатель Сената также заявил, что отсутствует чёткая и действенная политика по поддержке молодёжного предпринимательства.

«Причинами отказа от открытия собственного бизнеса молодежь называет отсутствие стартового капитала - 32% и нехватку знаний для создания собственного бизнеса - 18%. В этой связи возникают вопросы относительно эффективности программ поддержки предпринимательства, на которые направляются немалые бюджетные средства, том числе по линии НПП «Атамекен», - добавил Маулен Ашимбаев.