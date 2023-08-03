Более 40 литров алкоголя пытались перебросить в тюрьмы ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК - Сотрудники учреждения №16 КУИС МВД РК пресекли очередную попытку перебросить запрещенные предметы в тюрьму, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ВКО.

Мужчина пытался организовать «доставку» с алкоголем, тропикамидом и пищевым маком путем переброса через основное ограждение. Однако умысел не удался. 38-летний житель областного центра плотно замаскировал «посылку» скотчем и разлил напиток с градусом в поллитровые бутылки. В пакет разложил средними брекетами, сделав удобными для перебросов.

Запрещенные предметы изъяты и направлены на экспертизу.

За семь месяцев текущего года сотрудники пенитенциарной системы области пресекли попытку переброса более 40 литров алкоголя, 1,25 граммов наркотических средств, около 70 телефонов, а также 11 случаев трамадола, растворителя и др.