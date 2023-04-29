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    Более 40 карагандинцев намерены пробежать ультрамарфон в 1300 км

    29 Апреля 2023, 20:22

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В начале мая из Караганды стартует ультрамарафон Buketov Runners и духовно-просветительский караван «Рухани KZ». Они посвящены памяти известных исторических личностей и значимым событиям. О каждом из мероприятий на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказали организаторы – представители Карагандинского университета имени Е. А. Букетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Эстафетный ультрамарафон по случаю 300-летия исторического события «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» и 355-летия Бухар-жырау Калкаманулы стартует 2 мая с площади КарУ. Его общая протяженность составит 1300 км. Сверхмарафон охватит Карагандинскую, область Улытау, Кызылординскую и Туркестанскую области. В забеге примут участие преподаватели и студенты вуза, специально приглашённые ультрамарафонщики. Всего заявлено 45 человек. Во время забега запланировано посещение исторических и культурных достопримечательностей.

    Завершится забег 4 мая на аллее Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Ясави в Туркестане.

    В честь юбилея Бухар-жырау и 165-летия Машхура Жусупа Копеева 4 мая в путь отправится молодёжный духовно-просветительский караван «Рухани KZ».

    «В образовательном караване примут участие 180 человек. Это активные студенты и преподаватели не только КарУ, но и Евразийского университета, и университета имени Сатпаева. Ученые-историки будут делиться интересными фактами о нашей земле с молодёжью», – рассказал Мейржан Сыздыков, член правления, проректор по социально-культурному развитию КарУ им. Е. А. Букетова.

    Караванщики разделятся. Часть из них направится в область Улытау, другая – в Баянаульский район Павлодарской области, остальные посетят Актогайский район и город Балхаш. Выезд запланирован из Караганды.

    По пути караван будет останавливаться у памятников истории и культуры. Финальной точкой станет мавзолей Жоши-хана, куда участники доберутся 5 мая. Здесь состоится конференция.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт
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