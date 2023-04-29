Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Более 40 карагандинцев намерены пробежать ультрамарфон протяженностью в 1300 км

    29 Апреля 2023, 20:22

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В начале мая из Караганды стартует ультрамарафон Buketov Runners и духовно-просветительский караван «Рухани KZ». Они посвящены памяти известных исторических личностей и значимым событиям. О каждом из мероприятий на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказали организаторы – представители Карагандинского университета имени Е. А. Букетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Эстафетный ультрамарафон по случаю 300-летия исторического события «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» и 355-летия Бухар-жырау Калкаманулы стартует 2 мая с площади КарУ. Его общая протяженность составит 1300 км. Сверхмарафон охватит Карагандинскую, область Улытау, Кызылординскую и Туркестанскую области. В забеге примут участие преподаватели и студенты вуза, специально приглашённые ультрамарафонщики. Всего заявлено 45 человек. Во время забега запланировано посещение исторических и культурных достопримечательностей.

    Завершится забег 4 мая на аллее Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Ясави в Туркестане.

    В честь юбилея Бухар-жырау и 165-летия Машхура Жусупа Копеева 4 мая в путь отправится молодёжный духовно-просветительский караван «Рухани KZ».

    «В образовательном караване примут участие 180 человек. Это активные студенты и преподаватели не только КарУ, но и Евразийского университета, и университета имени Сатпаева. Ученые-историки будут делиться интересными фактами о нашей земле с молодёжью», – рассказал Мейржан Сыздыков, член правления, проректор по социально-культурному развитию КарУ им. Е. А. Букетова.

    Караванщики разделятся. Часть из них направится в область Улытау, другая – в Баянаульский район Павлодарской области, остальные посетят Актогайский район и город Балхаш. Выезд запланирован из Караганды.

    По пути караван будет останавливаться у памятников истории и культуры. Финальной точкой станет мавзолей Жоши-хана, куда участники доберутся 5 мая. Здесь состоится конференция.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Хоккейный матч Казахстан — Россия покажут в прямом эфире
    Казахстанский полицейский стал чемпионом мира по панкратиону
    Стало известно расписание боев казахстанских боксеров в пятый день ЧМ-2023 по боксу
    Ультрамарафон к 7 мая: военнослужащий Бауыржан Абдыхаим прибыл в Караганду
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров