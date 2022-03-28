Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    Более 40 камер видеонаблюдения установили в трех селах Мангистауской области

    28 Марта 2022, 21:46

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В селах Курык, Мунайшы и Жетыбай Каракиянского района Мангистауской области завершены работы по установке передвижных и стационарных камер видеонаблюдения. Всего в этих населенных пунктах на днях заработают 42 камеры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как подчеркнул заместитель руководителя местной полицейской службы Каракиянского районного отдела полиции Талгат Жамалов, меры приняты в целях обеспечения общественной безопасности.

    «На основании конкурса, объявленного департаментом полиции Мангистауской области, определены подрядные организации-победители, которые и установили камеры видеонаблюдения. В селе Курык за порядком будут наблюдать 16 техпомощников полиции, село Жетыбай чуть больше, там установлена 21 видеокамера, а селе Мунайшы таких техустройств будет пять. В эксплуатацию все они будут введены в самые ближайшие дни», - пояснил Талгат Жамалов.

    Ранее сообщалось, что в трех селах Мангистауской области проложили волоконно-оптическую линию связи.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Борьба с преступностью Безопасность Мангистауская область Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 850 камер видеонаблюдения установят в одном из районов Атырауской области
    Достигнуто соглашение о трудоустройстве бывших работников «БерАли»
    Ряд сельских округов переименуют в области Жетысу
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам