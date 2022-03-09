Более 40 экопроектов разрабывают казахстанские ученые

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 40 экологических проектов разрабатывают казахстанские ученые при поддержке Фонда науки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

К примеру, специалисты Института топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского разработали фильтры для газообразных отходов (каталитические нейтрализаторы токсичных компонентов в газовых выбросах). Установка таких фильтров на объектах нефтедобывающих предприятий позволила значительно сократить выбросы угарного газа в воздух в Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Павлодарской областях. А доход ученых благодаря научной разработке превысил 336 млн тенге.

«Мы предлагаем также производство специальных фильтров для дымовых газов. Многоуровневые фильтры не просто очищают от токсичных компонентов выхлопы, но и улавливают парниковые газы, прежде всего СО2, и далее могут преобразовать их в пластик, ткани, смолы и другую продукцию. Мы готовы оснастить очистными сооружениями все ТЭЦ страны, работающие на угле», – отметил кандидат технических наук, ученый Института топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского Болатбек Хусаин.

Ученый Института инновационных исследований и технологий Майлыби Алдабергенов разработал технологию получения сложных комбикормов из пищевых и сельскохозяйственных отходов. Эти комбикорма обладают полным комплектом белков, аминокислот, витаминов, микроэлементов и других полезных компонентов. Доход от продаж уже составил порядка 250 млн тенге.

«Пивоваренные заводы, предприятия по производству этилового спирта выбрасывают отходы производства — пивную дробину, спиртовую барду, пшеничные отруби, виноградный и яблочный жмых. Однако эти отходы можно использовать для получения полноценных комбикормов. Мы разработали технологию безотходного производства высокопротеинового и легкоусвояемого комбикорма для животных и птиц», – поделился доктор химических наук Майлыби Алдабергенов.

Исследователи имеют наработки по управленческим технологиям, направленным на решение проблем экологического, социального и корпоративного управления.

«Глава государства на пленарном заседании Мажилиса Парламента 11 января 2022 года отметил важность новой концепции инвестиционной политики в условиях усиления требований ESG – глобального энергетического и технологического перехода. Мы работаем в этом направлении, коммерциализуем научные разработки исследователей. Ученые разрабатывают проекты по переработке производственных, пищевых и сельскохозяйственных отходов, получению экологически чистой продукции, озеленению и производству альтернативной энергии», – отметил председатель правления АО «Фонд науки» МОН РК Арын Орсариев.