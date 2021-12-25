Более 40 документальных фильмов за год представил Телерадиокомплекс Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об итогах работы Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан за 2021 год на своей странице в Facebook рассказал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан успешно завершает этот год. Во главе этих достижений стоит квалифицированный руководитель Телерадиокомплекса Раушан Кажибаева. Желаю дальнейших успехов в работе коллектива, который собрал талантливых сотрудников с высоким профессиональным уровнем!» - написал Берик Уали.

Также он сообщил, что в социальных сетях Телерадиокомплексом Президента в 2021 году было размещено 464 видеоролика. Из них:

- 290 видеороликов о деятельности Главы государства;

- 18 видеороликов размещены в Instagram аккаунте Президента Касым-Жомарта Токаева;

- С начала года подготовлено 104 еженедельных видеороликов по итогам деятельности Главы государства;

- 39 видеообзоров с государственных/ официальных/ рабочих поездок Президента.

Кроме того, по итогам зарубежных визитов, поездок по регионам, разъяснения и популяризации Послания, инициатив и поручений Главы государства произведено более 40 документальных и короткометражных фильмов.

Ранее сообщалось, что Телерадиокомплекс Президента РК в рамках спецпроекта «Сильные регионы – сильный Казахстан» представил новый документальный фильм «Главная житница Казахстана».

Фильм рассказывает о практических достижениях Северо-Казахстанской области в развитии социально-экономической сферы, вкладе региона в укрепление экономики страны, повышения благосостояния населения.