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    Более 40 человек стали жертвами оползня в Камеруне

    30 Октября 2019, 12:59

    ЯУНДЕ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 42 человека стали жертвами оползня, вызванного проливным дождем в городе Бафусам на юго-западе Камеруна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на France 24.

    «Поиски продолжаются. Мы опасаемся, что будут обнаружены еще жертвы», - заявил агентству местный чиновник на условиях анонимности.

    Согласно официальному заявлению, опубликованному Камерунским радио и телевидением (CRTV), в городскую больницу в общей сложности были доставлены 42 тела.

    Ранее в СМИ сообщалось о 30 погибших, а по радио сообщалось, что среди жертв были четыре беременные женщины и дети.

    На фотографиях трагедии в городе Бафуасам, размещенных в социальных сетях, изображены разрушенные ветхие дома, а также люди, копающиеся в кучках грязи в поисках выживших.

    «Разрушенные дома были построены на склоне холма в зоне риска», - сказал местный чиновник. По его словам, оползень был вызван проливными дождями, которые шли в стране последние несколько дней. Агентство отмечает, что соседние Центральноафриканская Республика и Нигерия также серьезно пострадали в результате безжалостной стихии.

    Президент Камеруна Поль Бийя выразил соболезнования семьям погибших в сообщении, транслируемом по CRTV.

    Соседняя Центральноафриканская Республика вот уже на протяжении 10 дней страдает от проливного дождя, который создал чрезвычайную ситуацию в одной из беднейших стран мира.

    Десятки тысяч людей остались без крова после того, как крупнейшая река ЦАР Убанги, главный приток реки Конго, вышла из берегов в разгар сильнейшего за последние десятилетия наводнения в стране. В результате наводнения некоторые части столицы ЦАР Банги оказались под водой, что заставило власти заявить о риске эпидемии холеры.

    Несколько штатов в соседней с Камеруном Нигерии также пострадали от наводнения. В понедельник проливной ливень позволил десяткам заключенных сбежать из тюрьмы в центральном штате Коги.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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