Более 40 человек погибли при наводнении в Венесуэле

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Власти Венесуэлы устраняют последствия от наводнения в штате Арагуа, где погибло 43 человека, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Проливные дожди, вызвавшие оползни и наводнения, обрушились на город Лас-Техериас 8 октября. В зоне бедствия сошел оползень, несколько горных рек вышли из берегов.

Президент страны Николас Мадуро во вторник объявил о специальном пакете помощи семьям пострадавших.

«В Техериасе со вчерашнего дня 24 часа в сутки работает Президентский командный пункт, координирующий безопасность, питание, коммунальные услуги, уборку и восстановление», - сказал Николас Мадуро.

По данным антикризисного штаба, 56 жителей пропали без вести. Число обнаруженных тел возросло до 43.

«Команда национального правительства восстанавливает общественные места в Лас-Техериасе», — заявила во вторник исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес.

«В работе по восстановлению инфраструктуры достигнуты успехи: вся главная дорога Техерии очищена. Мы уже вывезли более 800 грузовиков с мусором в этом районе», - информируют местные власти.

Расчистка улиц будет способствовать восстановлению электроснабжения. Ведутся работы по восстановлению водоснабжения в зоне бедствия.

«Мы уже восстановили восемь и работаем еще на четырех скважинах. Надеемся, что в течение трех дней мы сможем сообщить о полном налаживании водоснабжения», - отметил представитель власти.

Венесуэльский оператор связи Movilnet сообщил о восстановлении связи в регионе бедствия.

«Компании Movilnet удалось открыть мобильную базовую станцию, чтобы обеспечить сигналом 3G и 4G население Лас-Техериас в Арагуа, пострадавшее от дождей», - говорится в сообщении сотового оператора.

Николас Мадуро поблагодарил народ за оказание помощи пострадавшим. Волонтерам удалось собрать около 100 тонн гуманитарного груза. В стране объявили трехдневный траур.





Фото: aa.com.tr



