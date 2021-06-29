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    Более 40 афганских военнослужащих нарушили госграницу Узбекистана – МИД

    29 Июня 2021, 12:34

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – За два дня более 40 афганских военнослужащих нарушили государственную границу Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    МИД Узбекистана выступило с заявлением касательно нарушения границ территории Узбекистана военнослужащими из Афганистана.

    «27 июня группа военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов народного ополчения в количестве 44 человек нарушила государственную границу Узбекистана в районе уезда Шортепа. Днем ранее 26 июня с.г. на данном участке границы был зафиксирован факт проникновения на территорию Узбекистана 3 представителей силовых структур соседней страны. Все граждане Афганистана возвращены на родину. Подобные попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться», - говорится в заявлении.

    В ведомстве подчеркнули,что Узбекистан твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, сохранению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседней страны.

    Напомним, 23 июня 2021 года 53 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения с оружием перешли на территорию Узбекистана.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Афганистан
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