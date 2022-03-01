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    Более 4% занятых хотели бы сменить работу в СКО

    1 Марта 2022, 14:52

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области статистики провели измерение достойного труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте статистики пояснили, что показатели достойного труда формируются по итогам выборочного обследования населения по вопросам занятости и характеризуют наличие работы, ее стабильность и защищенность, уровень соцзащиты со стороны работодателей, степень охвата занятого населения профессиональным обучением, наличие на производстве неблагоприятных или опасных условий труда.

    В регионе заняты 291 тысяча человек, или около 68% от населения. Из них 73,3 тысячи относятся к самостоятельно занятым. При этом около 57% человек работают в сфере услуг, 31% - в сельском и лесном хозяйства, 12% - в промышленности и строительстве.

    По результатам обследования выяснилось, что право на льготы и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством в случае увольнения, имеют около 61% занятых. Каждый четвертый работник – член профсоюза.

    Что касается безопасности труда, то около 30 тысяч человек работают в неблагоприятных условиях, 5,7 тысячи человек – в опасных. Среди неблагоприятных и опасных факторов условий труда чаще всего работники отмечали тяжелую, напряженную физическую работу, отсутствие благоустроенного рабочего места, чрезмерное напряжение зрения, работу на улице, повышенное нервное напряжение, повышенный уровень шума, запыленность, загазованность, влажность воздуха рабочей зоны, чрезмерную монотонность труда.

    Сменить основную работу хотели бы более 13 тысяч человек. Почти половина их них желают работать по специальности, около 19% не устраивает заработная плата. Отсутствие или недостаточная социальная защищенность тоже являются причиной для желания сменить работу.

    Около 14% работающих жителей региона имеют детей дошкольного возраста. Каждый шестой отметил, что ему сложно совмещать трудовую деятельность и выполнение домашних обязанностей.

    Актуальны для североказахстанских работников переработки. Более 26% занятых трудятся более 40 часов в неделю. При этом свыше 60% указали, что происходит это по требованию работодателя, около 25% сами идут на такую занятость ради получения дохода.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Занятость Регионы Казахстана Общество
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