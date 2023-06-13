Более 4 тысяч тонн воды сбросили с вертолетов при тушении пожара в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время привлеченные силы и средства продолжают тушить пожар в области Абай. Угрозы населенным пунктам нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Привлеченными вертолетами осуществляются аэровизуальное обследование фронта пожара и сброса воды на очаги пожара. С начала пожара всего осуществлено 1 450 сбросов воды объемом более 4 000 тонн.

На месте ликвидации природного пожара развернут подвижный пункт управления с организацией узла связи министра по чрезвычайным ситуациям и рабочих мест для оперативного штаба с обеспечением их всеми видами связи (телефонной, радио, сотовой и спутниковой связью).





Для оперативного управления аварийно-спасательными подразделениями МЧС и приданными силами Служб гражданской защиты развернуты УКВ-радиосети и телекоммуникационная инфраструктура Службы связи с обеспечением работы сетей сотовой связи и каналов передачи данных.

Организована круглосуточная работа видеоконференцсвязи с Центром управления в кризисных ситуациях МЧС.

До настоящего времени на телефоны горячей линии поступило 170 звонков. Телефон горячей линии МЧС и ДЧС: 8 7172 53 32 84, 8 722 235 38 31.

По данным АО «Казгидромет», на 14 июня прогнозируется погода без осадков, ожидается ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с, с порывами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью +8+130С, днем +20+250С.

На 15 июня без осадков, ожидается ветер северный 9-14, с порывами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +5+100С, днем +23+280С.

На сегодняшний день общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке. Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации пожара задействованы более 1500 человек, 321 единица техники и 14 вертолетов. С начала пожара осуществлено более 1300 сбросов воды объемом около 4 000 тонн. Два сотрудника лесничества, отравившихся угарным газом, идут на поправку.

Также найдено тело без вести пропавшего 10 июня жителя села Долонь Бескарагайского района Архипова Сергея Николаевича без внешних признаков насильственной смерти.