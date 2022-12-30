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    Более 4 тысяч сайтов заблокировали полицейские в Казахстане

    30 Декабря 2022, 16:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев сообщил о проведенных в рамках Года детей мероприятиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Особое внимание уделено мероприятиям, направленным на выявление интернет-ресурсов с противоправным содержанием. Только в текущем году выявлено и заблокировано свыше 4 тысяч интернет-ресурсов противоправной направленности», - сказал Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК.

    По его словам, в рамках ведомственного плана по проведению Года детей проводились имиджевые, военно-патриотические и профилактические мероприятия.

    Также полицией организованы обучающие уроки о безопасности в школах, законодательстве, правилах поведения с незнакомыми людьми и в общественных местах.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью Интернет
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