Более 4 тысяч иностранцев прибыли в Павлодарскую область

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За шесть месяцев текущего года в Павлодарскую область прибыли 4207 иностранных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейскими на постоянной основе проводятся целевые отработки и рейдовые мероприятия на предмет выявления фактов нарушения миграционного законодательства Республики Казахстан. По итогам шести месяцев за различные нарушения миграционного законодательства к административной ответственности привлечены 3840 нарушителей, в том числе 854 иностранца.

В административном порядке за пределы страны по решению суда выдворены 48 иностранных граждан.

За нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы к административной ответственности привлечено 57 работодателей.

«Всего наложено штрафов на сумму более 50 млн тенге. За текущий период зарегистрировано 24 преступления, совершенных иностранцами, из них кражи, мелкое хищение, мошенничество, подделка документов, нарушение ПДД и другие», – отметил заместитель начальника управления миграционной службы ДП области Гомар Шабиденов.