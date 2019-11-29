Более 4 тысяч фонарей установили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау установили больше 4 тысяч фонарей. Они установлены как в областном центре, так и пригородных микрорайонах и поселках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города Атырау Алимухаммед Куттумуратулы провел встречи с жителями микрорайонов Химпоселок и Коктем, где рассказал о планах развития города и пригородных сельских населённых пунктов на ближайшее время. Как сообщил аким, в этом году в рамках ГЧП в Атырау и сельских пригородных округах было установлено 4264 фонаря уличного освещения. Кроме того, еще 514 новых светильников сегодня освещают 50 дворов многоэтажных жилых дворов. Работы по освещению города будут продолжены и в 2020 году.

«Обо всех проблемах сельских населённых пунктов нам известно. Некоторые проекты мы уже реализуем, по части из них разрабатывается проектно-сметная документация. К примеру, сейчас решается вопрос нехватки автобусов, в 2020 году мы планируем закупить еще 170 единиц общественного транспорта. В сельских округах до конца года запланирована установка 20 остановок, демонтированных с центральных улиц города», - рассказал Алимухаммед Куттумуратулы.

По его словам, «в настоящее время идет разработка ПСД пешеходного моста, который соединит микрорайон Химпоселок с улицей С.Датова. ПСД школы на 600 мест в микрорайоне Коктем также находится на стадии разработки, ПСД на строительство детского садика прошла госэкспертизу. Проблемы села уже решаются, все проекты будут реализованы поэтапно».

Касаясь дорожного строительства, аким рассказал, что в этом году в Атырау и пригородных посёлках началось асфальтирование 97 улиц общей протяжённостью 102 километра. Работы ведутся по новым технологиям, гарантирующим качество дорожного покрытия, и будут продолжены в следующем году.