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    Более 4 тыс. узбекистанцев госпитализировано из-за аномальной жары

    20 Июля 2022, 16:55

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – За три дня в Узбекистане из-за аномальной жары госпитализировано свыше 4 тыс. человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению Министерства здравоохранения Узбекистана с началом жаркой погоды с 17 по 20 июня в Республиканскую службу «скорой медицинской помощи» поступило более 130 тыс. обращений.

    «23 тыс. 421 человек из числа обратившихся составили пациенты с повышенным артериальным давлением, дыхательной недостаточностью, приступами астмы и другими хроническими заболеваниями. Из них госпитализированы 4 тыс. 215 человек», - сообщил руководитель диспетчерской службы Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Давлатбек Юлдашев.

    В ведомстве отметили, что в связи с жаркой погодой в 1 тыс. 010 поликлиниках, 923 пунктах семейного врача усилены патронажные услуги, своевременно оказывается необходимая медицинская помощь пациентам с хроническими заболеваниями. Также 2 тыс. 762 бригады «скорой помощи» по всей стране находятся в постоянном состоянии готовности к предстоящим вызовам от населения.

    В связи с этим Минздрав рекомендует жителям не выходить на улицу в жару, если в этом нет необходимости, соблюдать диету и пить больше жидкости.

    Ранее сообщалось, что 17-22 июля на территории Узбекистана прогнозируется повышение температуры воздуха до 47 градусов.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Здравоохранение Узбекистан Погода Мировые новости
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