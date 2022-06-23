Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Более 4 тыс. квартир построят в Костанайской области по программе «Нұрлы жер»

    23 Июня 2022, 02:14

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - О темпах строительства и реализации госпрограммы «Нұрлы жер» в Костанайской области рассказал на брифинге в СЦК глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году в рамках программы «Нұрлы жер» планируем построить 450 тыс. квадратных метров жилья, это более 4 тыс. квартир. С начала года уже введено 169,1 тыс. квадратов жилья, с ростом на 3,4%. На 16,7% выросли инвестиции в жилищное строительство»,- отметил глава костанайского региона.

    В области также проводится системная работа по обеспечению населения питьевой водой.

    «В 2022 году в рамках программ «Нұрлы жер» и «Аулы - ел бесігі» на реализацию 48 проектов по водоснабжению и водоотведению выделено 20 млрд тенге, что на 33% больше, чем в прошлом году. Запланировано впервые подключить к центральной системе водоснабжения 14 сел, а также реконструировать систему водоснабжения 5 сел»,- добавил А. Мухамбетов.

    Ранее сообщалось, что в этом году в Костанайской области на реализацию проектов по сельскому водоснабжению направят более 12 млрд тенге

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат Строительство Жилье Нурлы жер
    Новости по теме
    Новости по теме
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной