Более 4 тыс. квартир построят в Костанайской области по программе «Нұрлы жер»

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - О темпах строительства и реализации госпрограммы «Нұрлы жер» в Костанайской области рассказал на брифинге в СЦК глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году в рамках программы «Нұрлы жер» планируем построить 450 тыс. квадратных метров жилья, это более 4 тыс. квартир. С начала года уже введено 169,1 тыс. квадратов жилья, с ростом на 3,4%. На 16,7% выросли инвестиции в жилищное строительство»,- отметил глава костанайского региона.

В области также проводится системная работа по обеспечению населения питьевой водой.

«В 2022 году в рамках программ «Нұрлы жер» и «Аулы - ел бесігі» на реализацию 48 проектов по водоснабжению и водоотведению выделено 20 млрд тенге, что на 33% больше, чем в прошлом году. Запланировано впервые подключить к центральной системе водоснабжения 14 сел, а также реконструировать систему водоснабжения 5 сел»,- добавил А. Мухамбетов.

Ранее сообщалось, что в этом году в Костанайской области на реализацию проектов по сельскому водоснабжению направят более 12 млрд тенге