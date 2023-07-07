Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Более 4 тыс. га леса высадят в этом году в СКО

    7 Июля 2023, 19:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году планируют высадить саженцы на 4 100 га. Весной уже выполнили работы на 1 643 га, высадили 7,7 млн штук сеянцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования, в прошлом году лесные учреждения высадили 6,9 млн штук саженцев березы и сосны на 1 652 га.

    Данные о воспроизводстве леса заносятся в республиканскую интерактивную карту посадки леса. Любой желающий может посмотреть темпы работ.

    В регионе постоянно контролируют вырубку деревьев. В том числе с помощью космического мониторинга. В этом году выявили факт незаконной вырубки шести кубометров.

    «В прошлом году вырублено 547 тыс. кубометров древесины, из них населению на дрова отпущено более 370 тыс. кубометров. Плата за лесные пользования составила 366 млн тенге», - добавили в управлении.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология Акимат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Житель СКО пытался спрыгнуть с водонапорной башни
    Решить вопрос со зданием для скорой помощи пообещал аким СКО
    Строительство второго очистного сооружения в Астане начнется осенью
    Крупный природный пожар локализовали в Акжарском районе СКО
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Центр приема граждан заработал в Астане