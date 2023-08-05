Более 4 тонн мусора собрала молодежь в Шахтинске

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – Молодежь и волонтеры Шахтинска провели экоакцию на окраине города. За несколько часов они собрали более 4 тонн мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Молодежный ресурсный центр Шахтинска провел экологическую акцию по очистке от мусора двух гектаров перед лесопосадкой. Вывезено более 4 тонн мусора.

В мероприятии «Киелі табиғат» приняли участие бойцы «Жасыл ел», волонтеры и активная молодежь города. Всего 50 человек.

«Площадь в 2 га очищена от твердых бытовых отходов, пластиковых, стеклянных предметов, выброшенных жителями. Вывезено 4 тонны мусора. Такое мероприятие проводится ежегодно, выбирается определенный день и убирается площадь за городом перед лесопосадкой», – рассказали организаторы.